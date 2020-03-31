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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني من ابناء هذه المحافظة ومقيم في أمريكا يرفع رأس كل اليمنيين..والحسناء ايفانكا تصفه بأنه اشجع من وزير الدفاع الامريكي( صورة + الاسم + المحافظة التابع لها )

2020/03/31 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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