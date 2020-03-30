للوقاية من كورونا.. نيابة تعز العامة تفرج عن مسجونين قضايا غير جسيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

تعز- الخليج 365

قام رئيس نيابة استئناف محافظة تعز ، القاضي عبدالواحد منصور ،رفقة وكيل نيابة البحث والسجون، القاضي عبدالسلام عبدالرحمن صبر ، وعددٍ من وكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية في المحافظة بالإفراج عن عدد من نزلاء السجن المركزي، المسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة.



ويأتي الإفراج تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى والتعميم الصادر من النائب العام الدكتور علي الاعوش، بضرورة اتخاذ السلطات القضائية في المحافظات تدابير وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والإفراج عن جميع السجناء المسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة.

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وقال رئيس النيابة العامة، القاضي عبدالواحد منصور، انه تم الإفراج بالضمان الأكيد عن عدد ( ٣٧ ) سجين ،كمرحلة اولى ، مؤكداً انه سيتم خلال الايام القادمة الإفراج عن عدد من السجناء الآخرين المشمولين ضمن قرار مجلس القضاء الاعلى وتعميم النائب العام.

من جانبه، أكد مدير السجن المركزي المقدم ، عصام سيف الكامل قيامهم باتخاذ عددا من الاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، بينها عملية رش وتعقيم عنابر السجناء ، وتوزيع السجناء في العنابر تخفيفاً للازدحام.

داعيا رجال المال والاعمال إلى المساهمة في إعتاق حرية 17 سجين من السجناء المعسرين ، الذين انتهت فترة سجنهم ،وتعذر الإفراج عنهم بسبب الحقوق المالية التي في ذمتهم.