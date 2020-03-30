عمال النظافة بإب يطالبون بصرف مواد تساعدهم بالوقاية من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 إب - الخليج 365 طالب عمال وموظفو صندوق النظافة بإب، وسط اليمن، بالاهتمام بهم بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وبحسب مصادر محلية، فإن عمال وموظفي صندوق النظافة بمحافظة إب طالبوا الإهتمام بهم من جائحة "كورونا" وصرف مواد تساعدهم في الوقاية من الوباء خصوصا وأنهم يعملون في مجال يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا". ويأتي هذا مع انتشار كثيف للقمامة في باحات جامعة إب والحرم الجامعي، وسط غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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