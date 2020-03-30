شكرا لقرائتكم خبر عن "السلطات السعودية" تعلن عزل احياء مكة احترازا من انتشار كورونا (اسماء الاحياء)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "السلطات السعودية" تعلن عزل احياء مكة احترازا من انتشار كورونا (اسماء الاحياء)!

اعلن مصدر مسؤول بالداخلیة السعودیة عن تطبیق إجراءات احترازیة صحیة

إضافیة بعدد من الأحیاء السكنیة بمدینة مكة المكرمة ومنع التجول فیھا من ظھر الیوم

الاثنین.

واضاف المصدر انھ تقرر عزل 6 أحیاء بـ مكة وھي: أجیاد ، والمصافي ، والمسفلة

، والحجون ، والنكاسة ، وحوش بكر ومنع الدخول إلیھا أو الخروج منھا ومنع التجول

فیھا على مدار الیوم 24 ساعة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلیة بأنھ وفي ضوء التوصیات الصحیة المقدمة

من الجھات المعنیة بتعزیز الإجراءات والتدابیر الاحترازیة للحد من انتشار فیروس

كورونا الجدید بالمملكة ، ً وحفاظا على صحة وسلامة المواطنین والمقیمین، فقد تقرر

ما یلي :

ً أولا : تطبیق إجراءات احترازیة صحیة إضافیة بعدد من الأحیاء السكنیة بمدینة مكة

المكرمة وذلك بعزل أحیاء ؛ أجیاد ، والمصافي ، والمسفلة ، والحجون ، والنكاسة ،

وحوش بكر ومنع الدخول إلیھا أو الخروج منھا ومنع التجول فیھا على مدار الیوم 24

ساعة ، وذلك ً اعتبارا من الساعة الثالثة من ظھر الیوم الاثنین 6 شعبان 1441ھـ

الموافق 30 مارس 2020م وحتى إشعار آخر .

ثانیاً : السماح لسكان الأحیاء المشار إلیھا الخروج من منازلھم للاحتیاجات الضروریة

مثل ( الرعایة الصحیة، والتموین ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من

الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظھراً.

ثالثا : تستمر جمیع النشاطات المصرح لھا بممارسة مھامھا خلال أوقات منع التجول

في كافة الأحیاء المعزولة صحیاً وذلك في أضیق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط

التي تحددھا الجھة المعنیة.

ووزارة الداخلیة إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن ھذه الإجراءات تم اتخاذھا في إطار الجھود

التي تبذلھا المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فیروس كورونا ، وتخضع

للتقییم المستمر مع الجھات الصحیة ، وتھیب بالجمیع استشعار مسؤولیاتھم الفردیة

بالالتزام والتقید بإجراءات العزل تحقیقًا للمصلحة العامة.

جديد اب برس​

Advertisements

​