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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد نفوق 70" خيلا عربيا أصيلا وإصابة 30 في غارات للتحالف العربي على الكلية الحربية في صنعاء”صور”!

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن الیوم

عدد من الغارات الجویة على مواقع مختلفة للمیلیشیا الحوثیة في

العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلیة أن المقاتلات شنت غارات على الكلیة

الحربیة شمال العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فقد تسببت الغارات في نفوق 70 خیلا

وإصابة 30 أخرین وكلھا خیول عربیة أصیلة تابعة للكلیة

الحربیة.

وأفادت المصادر بمقتل عدد من فرسان الخیول في غارات

مقاتلات التحالف العربي على الكلیة الحربیة الیوم الاثنین.

وأظھرت الصور مجموعة من الخیول التي نفقت في قصف

مقاتلات التحالف العربي جديد اب برس​ Advertisements ​

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