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عدن - ياسمين التهامي - قائد بارز بالشرعية" ينقل أخباراً سارة لليمنيين .. وهذا ما قبضت عليه في قلب المعركة لينهار الحوثي !!

نقلت قوات الجيش الوطني أخباراً سارة لليمنيين في ظل الانهيارات التي تشهدها مليشيا الحوثي حيث أسرت القوات الحكومية قيادياً ميدانياً حوثياً بارزاً ، في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن القوات الحكومية تمكنت من أسر القيادي الميداني التابع لمليشيا الحوثي المدعو "حميد علي حميد"، في جبهة صرواح، وقامت بنقله إلى مكان آمن بمحافظة مارب. وبحسب المصدر فإن حميد يعج من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا والذي سيمثل لهم ضربة موجعة عند معرفتهم بذلك. جديد اب برس​ Advertisements ​ وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معظم الجبهات.

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