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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد" ليس بفيروس كورونا ولا انهيار الاقتصاد...مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي ويكشف للاماراتيين كارثة مدمرة ستقلب حياتهم راسا على عقب !!

تنبأ الإعلامي السوري فيصل القاسم نبوءة مثيرة بشأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": عجيب أمر محمد بن زايد... يزعم أنه يحارب كلاب إيران في اليمن، بينما يتحالف مع كلب إيران في الشام...كيف زبطت معه هذه؟ جديد اب برس​ Advertisements ​ وأضاف: لم يتقرب أحد من بشار الأسد إلا وكان التقرب منه وبالاً على أصحابه..لا تكره أمراً لعله خير. وكان "بن زايد" أجرى اتصالا برئيس النظام السوري بشار الأسد ليؤكد على دعم الإمارات لسوريا في الأوضاع الراهنة.

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