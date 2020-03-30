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صنعاء - ياسمين الخيامي - مقيم امريكي في السعودية يصعق الرئيس ترامب ويهز وجدان الشعب الامريكي ويجبرهم على البكاء قهرا وحزنا( فيديو للمقيم الامريكي هز أمريكا من اقصاها الى اقصاها )

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