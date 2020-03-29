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أمن السعودية يقبض على أصحاب فيديوهات المجاهرة بالعلاقات المُحرمة

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الرياض - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

أمن السعودية يقبض على أصحاب فيديوهات المجاهرة بالعلاقات المُحرمة

الرياض - الخليج 365

تمكن الأمن السعودي من إلقاء القبض على أصحاب فيديوهات المجاهرة بالعلاقات المُحرمة بالرياض.

 

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ووفق وسائل إعلامية سعودي، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر فيه شخص يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة بامرأة، وتعاطي المخدرات، مع مجموعة من الأشخاص والحديث بألفاظٍ وعبارات خادشة للحياء، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عن موقعه وتنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، إلا أن يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الميدانية والتقنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة.

 

كما تم القبض كذلك على (10) أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية، بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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