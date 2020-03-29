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عدن - ياسمين التهامي - فيديو “صادم”.. هكذا يتساقط المواطنون في شوارع هذه الدولة العربية الكبيرة بسبب مرض كورونا.. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - فيديو “صادم”.. هكذا يتساقط المواطنون في شوارع هذه الدولة العربية الكبيرة بسبب مرض كورونا.. شاهد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، يُظهر سقوط شخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا في مدنية وهران بالجزائر. ويبيّن المقطع تدخل فريق من الحماية المدنية ليقوم بنقل المشتبه بإصابته في سيارة إسعاف إلى المستشفى. وسجلت الجزائر في 25 فبراير/ شباط الماضي أول إصابة بكورونا لمواطن إيطالي يعمل في حقل بترولي بالجنوب تم ترحيله إلى بلده، لكن الوباء استمر في الانتشار انطلاقا من محافظة البليدة جنوب العاصمة، ليمتد إلى نصف ولايات البلاد الـ 48. وحتى الأربعاء، ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الجزائر إلى 21 والإصابات إلى 302. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (Kovid-19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي. وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع “Worldometer” ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا. حدث في #وهران سقوط شخص مشتبه بإصابته ب #فيروس_كورونا وتدخل الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى اللهم اشفه وعافه#algeria #Algerie ربط الفيديو: حدث في #وهران

سقوط شخص مشتبه بإصابته ب #فيروس_كورونا وتدخل الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى

اللهم اشفه وعافه#algeria #Algerie pic.twitter.com/NxZSKJlKdJ — fadel zoubir #StayHome (@FADELZOUBIR) March 27, 2020



حدث في #وهران

سقوط شخص مشتبه بإصابته ب #فيروس_كورونا وتدخل الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى

اللهم اشفه وعافه#algeria #Algerie pic.twitter.com/NxZSKJlKdJ — fadel zoubir #StayHome (@FADELZOUBIR) March 27, 2020





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