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"فيديو "صادم لذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف مشهد مؤثرر"!

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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-03-2020? - آخر تحديث الأحد 29-3-2020?

"فيديو "صادم لذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف مشهد مؤثرر"!

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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