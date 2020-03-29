شكرا لمتابعة خبر عن قل وداعا لارتفاع ''ضغط الدم''.. طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قل وداعا لارتفاع ''ضغط الدم''.. طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد.. شاهد

يؤرق ارتفاع ضغط الدم ملايين البشر في العالم، ويعجز الكثيرون عن كبحه، على الرغم من أن طرق الحد من فرص ظهوره قد لا تكلف المرء سوى دقائق قليلة يوميا.

ويمكن خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التمارين الرياضية البسيطة أو تغيير نمط الحياة ليكون صحيا أكثر، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الأحد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

قل وداعا لارتفاع ''ضغط الدم''.. طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد.. شاهد

فيروس كورونا القاتل يوجه ضربة قاضية لتركيا ويطيح بأشهر وزير تركي وهذا هو مصيره..لن تصدق ماذا فعل اردوغان بهذا الوزير ( صورة + الاسم )

أسد يتزوج أنثى النمر.. لن تصدق كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول.. شاهد (صور مرعبة)

روتانا تفاجئ الجمهور بحذف مسلسل ” شباب البومب ” .. ومصادر تكشف السبب.. شاهد

عاجل ..حاكم نيويورك يهين الرئيس ترامب ويمسح بكرامته الارض ويباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون كل الامريكان لأنه سيقلب أمريكا راسا على عقب

تحذير هام: هذة الخمسة الأطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة مهما كانت الأسباب لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد

صور مرعبة..الصين تخدع العالم وتثير جنون أمريكا وتقدم على عمل خطير ومرعب جعلت سكان العالم يتمنون ان يهلك الفيروس كل الصينيين ( 4 صور هزت العالم )

القبض على ‘‘القحطاني‘‘ وهو يجاهر بالمعصية ويتباهى بظهوره مباشرة على الهواء مع فتاة داخل فندق بالرياض (فيديو)

سابقة خطيرة لم تحدث في اي دولة في العالم..فيروس كورونا القاتل يتسبب قبل قليل بحادثة نادرة ومروعة هزت وجدان كل الايرانيين وابكتهم من شدة القهر

أسد يداعب فتاة بطريقة محرجة للغاية .. وبعد لحظات كانت المفاجأة.. شاهد (فيديو صادم)

Advertisements

الرئيس هادي يؤدب ولي عهد ابو ظبي بطريقة فريدة لاتخطر على البال، والاخير يجن جنونه ويدرك ضياع كل مخططاته في الجنوب..شاهد مافعله هادي بهذا المغرور

ترامب المجنون يهز الملك سلمان وكل افراد الاسرة السعودية الحاكمة ويقلب الطاولة على رأس ولي العهد ويباغته بهذا الطلب التعجيزي

محافظ تعز الاسبق شوقي هائل يفجع بالاصابة بفيروس كورونا القاتل وصدور بيان عاجل يوضح حقيقة ما حدث لرجل الاعمال البارز ( صورة صادمة )

تحذير عاجل ...اذا لم تفعل هذا الشيء في سيارتك فسوف يهاجمك فيروس كورونا القاتل بكل شراسة انت وافراد اسرتك اثناء قيادتك للسيارة ولن يمهلك ثانية واحدة

ليس بفيروس كورونا ولا انهيار الاقتصاد...مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي ويكشف للاماراتيين كارثة مدمرة ستقلب حياتهم راسا على عقب

مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان سيقلب حياة السعوديين والمقيمين راسا على عقب ..ووزارة الداخلية السعودية تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1 )..نص البيان

اذا ظهرت هذه العلامة فوق عينك مباشرة انت او اي فرد من اسرتك او حتى جيرانك فانتم مصابون بفيروس كورونا القاتل ( علامة جديدة للاصابة بالفيروس الفتاك )

هل تذكرون تركي آل الشيخ الذي قال من حق الجميع ان يرقص ويشرب ويستمتع بحياته..شاهد ما وقع له وجعله يبكي ويتوسل للجميع الدعاء له ( صوة صادمة )

شاهد: في واقعة غريبة زوجة تبلغ عن زوجها لكسره قوانين الحظر بالسعودية والخروج للاستراحة وقت التجوال.. (فيديو صادم)

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على حياة أكثر من 25 في المئة من عدد البالغين في المملكة المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 66 مليون نيسمة.

وترجع كثير من الدراسات الطبية فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى النظام الغذائي غير الصحي الذي يتبعه الإنسان، أو عدم القيام بتمارين رياضية كافية.

ويقول الأطباء إن ممارسة رياضة قيادة الدراجات بانتظام، يمكن أن تساعد في تجنب أعراض ارتفاع ضغط الدم، باعتبارها أحد أفضل الرياضات للتصدي للمرض المعروف باسم "القاتل البطيء".

وتكفي الشخص رحلة من نصف ساعة على دراجته يوميا، بسرعة عادية، من أجل خفض ضغط الدم، الذي يمكن أن يتطور مع الوقت ويؤدي إلى تصلب الشرايين وكذلك السكتات القلبية.

وسواء كنت تركب دراجة ثابتة في المنزل أو في الجيم، أو تفضل دراجة تقليدية في الهواء الطلق، فإن ركوب الدراجات سيفيدك كثيرا، بحسب ما يقول الأطباء.

وإذا كنت ممن لا يحبون ركوب الدراجات، فيمكنك أيضا تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بمجرد المشي، فهو رياضية مثالية لكبح الإصابة بالمرض.

وينصح الأطباء بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، وهذه الفترة الرياضية كافية للتأثير على ضغط الدم.

ولا يشترط أن تكون الدقائق الثلاثون متواصلة أثناء ممارسة المشي، بل يمكن تقسيمها إلى 10 دقائق أو 15 دقيقة تتخللها فترات استراحة قصيرة.

وإن كنت لا تود ركوب الدراجة أو حتى المشي، فما عليك إلا القيام ببعض الأعمال المنزلية يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل، مثل توضيب المنزل، أو الاعتناء بحديقة البيت.