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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-03-2020? - آخر تحديث الأحد 29-3-2020? عاجل وهام انفجارات عنيفة ومتتالية في صنعاء .. ومصادر تكشف السبب (تفاصيل)!! جديد اب برس​ Advertisements ​ قبل قليل انفجارات عنيفة ومتتالية في محافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية لـ " أحداث نت " أن الانفجارات ناتجة عن ثلاث غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي ، على مديرية بني حشيش المتأخمة للعاصمة صنعاء. وأضافوا بأن الغارات استهدفت منطقة رجام في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء وأدت إلى انفجارات متتالية وإلى تصاعد الأدخنة بكثافة. مشيرة إلى أن المقاتلات ما زالت تحلق في سماء "بني حشيش"

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