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صنعاء - ياسمين الخيامي - أسد يداعب فتاة بطريقة محرجة للغاية .. وبعد لحظات كانت المفاجأة.. شاهد (فيديو صادم)

تداول قراء الصحف الدولية خبر "الأسد مع السياح في سيارة واحدة" كالنار في الهشيم، ونشروه على مواقع السوشيال ميديا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وقالت الصحيفة إن الفيديو يرصد لحظات مرعبة مرت على مجموعة السياح، الذين شاهدوا أكثر مما كان يتوقعوه، فلم يقابلهم أسد عبر سيرهم في السفاري بسيارة التنقل، بل إن الأسد كان في استقبالهم بشكل غير متوقع، وتم تصوير الفيديو في تايجان في سفاري بارك بأوكرانيا.

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وكان السياح يسيرون بمركبتهم المكشوفة في السفاري، بينما قرر أسد كبير في لحظة خاطفة الصعود إلى السيارة أمام السائق، الذي ألهمه التقدير بألا يبادر بأي رد فعل خائف أو متهور، ما ساهم في طمأنة السياح، وقيام الأسد بتحركات بالغة الود معهم واحتضانهم، ما أدى بالسائحات اللاتي كن يشكلن معظم رواد السيارة إلى أخذ صور مع الأسد، وصرن ينادين الأسد باسم "فيليا".



وفي البداية، حاول الأسد استكشاف مقود قيادة السيارة، فوضع يديه عليه ثم تركه لاحتضان الزائرات.



وقالت "ديلي إكسبريس" إن التصرف اللطيف وبالغ الود من الأسد على نحو غير طبيعي، كان في المقابل منه تصرف وحشي من أسد آخر هجم على سائحة في المكان منذ أشهر وأصابها بإصابات بالغة.