أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 29 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

بدء حظر التجول في تريم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/469941/ صحيفة: الحس العالي للمجتمع الإماراتي وراء التجاوب التام مع إجراءات كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469942/ الضالع.. تجدد المواجهات العنيفة بين المقاومة والمليشيا في الفاخر https://www.elyamnelaraby.com/469951/ أسر قيادي ميداني حوثي في جبهة صرواح غربي مأرب https://www.elyamnelaraby.com/469952/ Advertisements انتقالي حضرموت يواصل حملة الرش الوقائية من "كورونا" لمساجد المكلا https://www.elyamnelaraby.com/469957/ الخارجية اليمنية تدين الاستهداف الصاروخي الحوثي لمدينتي الرياض وجيزان https://www.elyamnelaraby.com/469958/ كورونا يفتك بمسن يمني في الهند https://www.elyamnelaraby.com/469964/ الحامد يلتقي ممثلي حملة "مجتمع واحد" لتنسيق العمل المشترك https://www.elyamnelaraby.com/469967/ أفغانستان تدين هجوم مليشيا الحوثي على الرياض وجازان https://www.elyamnelaraby.com/469968/ منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي على الرياض وجازان https://www.elyamnelaraby.com/469985/

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