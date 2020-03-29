شكرا لمتابعة خبر عن أفعى "أناكوندا" الضخمة تبتلع رجل حي بلمح البصر أثناء وقوفه على النهر ..وبعد أن استقر في احشائها قام بعمل جنوني لإنقاذ نفسه.. شاهدو كيف كانت النهاية .. (فيديو مرعب) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أفعى "أناكوندا" الضخمة تبتلع رجل حي بلمح البصر أثناء وقوفه على النهر ..وبعد أن استقر في احشائها قام بعمل جنوني لإنقاذ نفسه.. شاهدو كيف كانت النهاية .. (فيديو مرعب)

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كانت هذه تفاصيل خبر أفعى "أناكوندا" الضخمة تبتلع رجل حي بلمح البصر أثناء وقوفه على النهر ..وبعد أن استقر في احشائها قام بعمل جنوني لإنقاذ نفسه.. شاهدو كيف كانت النهاية .. (فيديو مرعب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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