شكرا لبحثكم عن خبر انضمام لواء جديد الى القوات الحكومية لمواجهة ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

مع انطلاق العام السادس لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران،اعلن اليوم عن انضمام لوء جديد لمواجهة ميليشيا الحوثي،حيث أعلنت المقاومة الجنوبية تشكيل اللواء السادس مقاومة "لواء الشهيد شلال الشوبجي" والمرابط في جبهات محافظة الضالع.

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وأكدت قيادة اللواء، في بيان صادر عنها، أن هذه القوة ستكون رافداً قوياً لتعزيز جهود مواجهة المليشيات الحوثية والقوى الإرهابية، لافتاً إلى أن تشكيل اللواء جاء كثمرة جهود ونضالات وتضحيات الأبطال في حجر والضالع.

ويرابط عدد من ألوية المقاومة الجنوبية في جبهات محافظة الضالع، وتمكنت خلال الفترة الماضية من تلقين المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، ووقفت حائط صد أمام مساعي المليشيات التمدد في محافظة الضالع.