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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكويت تدين القصف الحوثي للسعودية الأحد 29 مارس 2020 متابعات الخليج 365 أدانت وزارة الخارجية الكويتية، منذ قليل، القصف الحوثي الباليستي على مدينتي الرياض وجازان. Advertisements وعبرت، في بيان، عن استنكارها الشديد للجريمة النكراء التي تمثلت في استهداف المملكة العربية السعودية. وقالت إن الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها.

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