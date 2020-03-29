شكرا لبحثكم عن خبر أغنى رجل في العالم يطلب المساعدة لتسديد رواتب موظفيه بسبب كورونا! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طلب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، الملياردير الأول في العالم، من الجمهور التبرع لتوفير الدعم الأساسي لموظفيه البالغ عددهم 800 ألف موظف الذين يعانون من الفقر في أعقاب جائحة كورونا COVID-19.

وقال “بيزوس”، الذي يتنافس مع بيل جيتس على الحصول على لقب أغنى فرد في العالم: “نحن بصدد إنشاء صندوق الإغاثة من أمازون بمساهمة أولية بقيمة 25 مليون دولار تركز على دعم شركائنا المستقلين في خدمة التوصيل والسائقين والمشاركين في أمازون فليكس والموظفين الموسميين الذين يعانون من ضائقة مالية خلال هذه الفترة الصعبة”.

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وأضاف: الصندوق سيدعم كلاً من الموظفين والمقاولين حول العالم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية أو الظروف الشخصية غير المتوقعة، يمكن لأولئك المؤهلين التقدم بطلب للحصول على منحة تصل إلى 5000 دولار.

من جهته، قال بيث جاليتي ، النائب الأول لرئيس الموارد البشرية في أمازون ، إن الناس يدعمون بعضهم البعض ، ويهتمون بأنفسهم والآخرين بينما يفعلون أيضًا أفضل ما نفعله ، وهو خدمة العملاء.