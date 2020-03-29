شكرا لبحثكم عن خبر ناشطة يمنية تتحدث عن جرائم الحوثيين ضد الأطفال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدثت الناشطة السياسية اليمنية المعروفة/ وسام باسندوة عن جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ضد الأطفال في المناطق الخاضعه لسيطرتهم. Advertisements وقالت باسندوة " كيف يكون مقنعاً أن من يسحب الأطفال للجبهات ويستخدم الأماكن والمنشآت المدنية لتخزين السلاح ويأخذهم دروعاً بشرية ويعرضهم لأخطار القصف. وأشارت وسام إلى أن الحوثي يسرق مساعدات الضعفاء والفقراء ويتاجر بحالتهم الإنسانية ويميتهم من الجوع ويقول أنه يخشى عليهم من الكورونا فالأمر لا يحتاج توضيح أن الحديث عن الميليشيا الحوثية.

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