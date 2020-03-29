شكرا لبحثكم عن خبر مصدر رئاسي: الرئيس هادي اوقف العمل بقرار وقف الوزير الجبواني عن العمل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال مصدر في الرئاسة اليمنية لصحيفة عدن الغد ان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر توجيها قضى بموجبه بوقف قرار اصدره رئيس الوزراء وقضى بوقف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل.
المصدر قال للصحيفة ان اشكالا وقع بين رئاسة الوزراء والوزير الجبواني وتم حله.
واوضح الى ان توجيهات الرئيس هادي تقضي بمواصلة الوزير الجبواني مهام عمله ورفع درجة التنسيق بين الوزراء لتفادي اي اشكالات قادمة.
واشاد المصدر بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء د معين عبدالملك في اداء مهامه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر رئاسي: الرئيس هادي اوقف العمل بقرار وقف الوزير الجبواني عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.