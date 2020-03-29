- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قذائف مدفعية على الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. قذائف مدفعية على الحديدة
الأحد 29 مارس 2020
الخليج 365
في خروقات للهدنة الأممية، كثّفت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أعمالها الإرهابية بالأسلحة الثقيلة ضد أهالي محافظة الحديدة.
شملت الانتهاكات الحوثية، في الأيام الأخيرة، قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري شرق الحديدة بقذائف المدفعية، وأسفر القصف عن استشهاد عامل وإصابة اثنين.
كما شملت استشهاد طفلين شقيقين بقرية المعاريف بالدريهمي في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا بأحد الطرق، بالإضافة إلى استشهاد مواطن في انفجار لغم آخر حينما كان يرعى الأغنام في حيس.
وشنت المليشيا الحوثية قصفا همجيا على القرى السكنية المنتشرة بالاتجاه الشرقي والشمالي لمدينة حيس بقذائف الهاون عيار 120 و 82.
واستهدفت خزان المياه الرئيسي الذي يغذي أكثر من 60% من سكان مديرية التحيتا، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة في أجزاء الخزان أدى إلى تسرب المياه منه.
كما استهدفت الأحياء السكنية المأهولة بالسكان شرق المدينة الجبلية. وتعرضت منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا لقصف همجي بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كما تعرصت مزارع المواطنين وقراهم السكينة لوابل من القذائف المدفعية تسبب بأضرار مادية كبيرة لدى سكان المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قذائف مدفعية على الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.