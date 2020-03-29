عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. قذائف مدفعية على الحديدة

الأحد 29 مارس 2020

الخليج 365

في خروقات للهدنة الأممية، كثّفت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أعمالها الإرهابية بالأسلحة الثقيلة ضد أهالي محافظة الحديدة.



شملت الانتهاكات الحوثية، في الأيام الأخيرة، قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري شرق الحديدة بقذائف المدفعية، وأسفر القصف عن استشهاد عامل وإصابة اثنين.

كما شملت استشهاد طفلين شقيقين بقرية المعاريف بالدريهمي في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا بأحد الطرق، بالإضافة إلى استشهاد مواطن في انفجار لغم آخر حينما كان يرعى الأغنام في حيس.

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وشنت المليشيا الحوثية قصفا همجيا على القرى السكنية المنتشرة بالاتجاه الشرقي والشمالي لمدينة حيس بقذائف الهاون عيار 120 و 82.

واستهدفت خزان المياه الرئيسي الذي يغذي أكثر من 60% من سكان مديرية التحيتا، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة في أجزاء الخزان أدى إلى تسرب المياه منه.

كما استهدفت الأحياء السكنية المأهولة بالسكان شرق المدينة الجبلية. وتعرضت منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا لقصف همجي بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما تعرصت مزارع المواطنين وقراهم السكينة لوابل من القذائف المدفعية تسبب بأضرار مادية كبيرة لدى سكان المنطقة.