شكرا لمتابعة خبر عن اللواء المنطقة العسكرية الثالثة يكشف آخر المستجدات للمعارك جبهة صرواح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول أميرة في العالم تموت بسبب فيروس كورونا وزيران يقدمان استقالتهما للرئيس هادي بسبب ممارسات رئيس الوزراء وثائق الاستقالات الحزن يعم السعودية .. تركي آل الشيخ بين الحياة والموت فهل هو انتقام أم عدالة إلهية وردنا الان : إستقالة الجبواني بعد يوم من إيقافه عن العمل

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