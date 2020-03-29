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عدن - ياسمين التهامي - حظر التجول.. قرارات حوثية صارمة في هذة المحافظة لمنع تفشس كورونا !!
جديد اب برس
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اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة التابعة للحوثيين، السبت، عدداً من الاحترازات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. و أقرت اللجنة تجديد الإيقاف المؤقت للرحلات الواصلة إلى مطار صنعاء الدولي حتى نهاية ابريل/نيسان 2020 المقبل، و قيام السلطة المحلية بأمانة العاصمة و المحافظات بتحديد البدائل المتصلة بقرار اللجنة الوزارية بشأن اغلاق أسواق القات و نقلها الى أماكن مناسبة في محيط العاصمة و مراعاة توفير الاشتراطات الصحية الوقائية فيها. وتضمنت القرارات و التدابير التعزيزية، قيام وزيرا الصحة العامة و السكان و النقل بتعميم المعايير و الاشتراطات الصحية الاحترازية لاستقبال السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية الحاملة للبضائع و الاحتياجات الاساسية للشعب اليمني، و تقديم جميع الوزارات و المحافظات لخططها الطارئة إلى اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة. كما تضمنت القرارات و التدابير التعزيزية، تكليف الوزارات و الجهات المعنية بدراسة إمكانية بدء الحظر الجزئي للتجول بأمانة العاصمة و المحافظات كإجراء احترازي هام و ضروري للوقاية من فيروس كورونا و منع انتشاره في حال تسجيل أي إصابات بهذا الوباء، باعتبار أن هذه العملية من أهم الخطوات الإحترازية و الوقائية التي لجأت إليها الدول حول العالم و اعتمدتها للمواجهة و الحد من مخاطر الفيروس. وشملت القرارات و التدابير التعزيزية، عدم إيقاف الشاحنات في المنافذ التي تحمل مواد غذائية و دوائية و أي بضائع استهلاكية، و بحيث يتم عند الضرورة تغيير السائق في المنافذ و إخضاع الآخر للحجر الصحي، و التشديد على مختلف الجهات الرسمية و الخاصة الالتزام بالقرارات الحكومية الاحترازية المقرة و المعلنة لمواجهة كورونا
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