شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم يخص تداعيات الإطاحة بوزير النقل اليمني و5 وزراء في الحكومة يعتزمون الاستقالة .. خلافات تضرب الشرعية وتوجيه رسالة للرئيس ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان مهم يخص تداعيات الإطاحة بوزير النقل اليمني و5 وزراء في الحكومة يعتزمون الاستقالة .. خلافات تضرب الشرعية وتوجيه رسالة للرئيس !

جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! ناشطون يمنيون ، رئيس الحكومة معين عبدالملك على خلفية قرار الأخير توقيف وزير النقل اليمني صالح الجبواني . وطالب الناشطون باقالة معين واتهمهوه باستهداف رموز الشرعية المناهضين لمشاريع الامارات التخريبية في اليمن، بحسب ما رصده مأرب برس من تفاعلات الناشطين والاعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان رئيس الحكومة أوقف وزير النقل صالح أحمد الجبواني عن العمل وكلف نائب رئيس المجلس د. سالم أحمد الخنبشي بالإشراف على أعمال الوزارة. وطبقاً لرسالة موجهة من رئيس الحكومة لنائبه، أعاد عبدالملك قرار إيقاف الجبواني لـ"إخلاله الجسيم في أداء مهامه"، وقال مخاطباً الخنبشي: نكلفكم بالإشراف على أعمال وزارة النقل إلى جانب عملكم. وفي وثيقة أخرى وجه نائب وزير النقل ناصر احمد شُريف رسالة إلى عدة جهات وهيئات حكومية مرتبطة بوزارة النقل يشعرهم بقرار رئيس الحكومة. وزراء يهددون بالاستقالة الى ذلك اكدت قناة بلقيس نقلا عن مصدر حكومي، اعتزامَ عدد من الوزراء في حكومة معين عبدالملك تقديم استقالاتهم للرئيس هادي، احتجاجًا على قرار توقيف وزير النقل صالح الجبواني من قبل رئيس الحكومة. وقالت إن خمسة وزراء (لم تسميهم)تقدموا برسالة للرئيس هادي تطالب بوقف تجاوزات رئيس الحكومة لصلاحياته وإصراره على وقف وزير النقل عن ممارسة مهامه، مؤكدًا أن قرار توقيف الوزراء هو من صلاحيات رئيس الجمهورية فصاحب قرار التعيين هو صاحب قرار الإقالة والإيقاف عن العمل . وسبق لوزير النقل أن طالب الرئيس هادي بإلغاء إجراءات رئيس الوزراء معين عبد الملك بمصادرة صلاحيات المكتب الفني لوزارة النقل. وقال في مذكرة رفعها للرئيس هادي إن معين عبد الملك صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية وألحق المكتب الفني لوزارة النقل بالمجلس الاقتصادي، الذي قال إنه يصادر صلاحيات كل الوزارات في مخالفة القانون. وكشفت مذكرات رسمية عن خلافات عميقة بين قيادات الشرعية. وطالب الجبواني من الرئيس هادي الغاء الاجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة خلافا للقانون وعدم التدخل في اختصاصات وزارة النقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان مهم يخص تداعيات الإطاحة بوزير النقل اليمني و5 وزراء في الحكومة يعتزمون الاستقالة .. خلافات تضرب الشرعية وتوجيه رسالة للرئيس ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.