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عدن - ياسمين التهامي - "جرحى" باشتباكات في معسكر الحزام في بير أحمد بعدن

اندلعت اشتباكات بين مجاميع مسلحة موالية للمجلس #الانتقالي، المدعوم إماراتياً، في منطقة بير أحمد بمديرية البريقة، في العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات تابعة لأركان حرب ألوية #الحزام_الأمني والدعم والإسناد، العميد #نبيل_المشوشي، أطلقت النار على مجندين من أبناء #الصبيحة ما أسفر عن جرح خمسة منهم.

وأضافت المصادر أن المجندين من الصبيحة كانوا بصدد تنظيم فعالية احتجاجية، بسبب رفض الحزام الأمني صرف مرتباتهم بدوافع #مناطقية، قبل أن يوجه المشوشي مسلحيه بقمعهم بقوة السلاح.

ولا تزال المنطقة تشهد توتراً مع تدفق مسلحي الصبيحة لمكان الحادثة، وأنباء عن محاصرتهم لمعسكر الحزام الأمني في بير أحمد.

ويُتهم العميد نبيل المشوشي، وهو من أبناء يهر يافع، بإقصاء الكثير من قيادات ومجندي الصبيحة بدوافع مناطقية. جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !!

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