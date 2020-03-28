شكرا لقرائتكم خبر عن "وفاة أشهر مذيعة عربية" بفيروس كورونا .. ومذيع قناة العربية ينشر التفاصيل ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "وفاة أشهر مذيعة عربية" بفيروس كورونا .. ومذيع قناة العربية ينشر التفاصيل ؟!

توفيت قبل ساعات من الان اليوم السبت، المذيعة المغربية ليلى طرزايم ، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الإعلامي الأردني إبراهيم بدر مذيع قناة “العربية”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة جاء نصها كالتالي : “ تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة “ميدي1 تيفي” بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

رحمك الله يا ليلى واللهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان”

جديد اب برس​

Advertisements

الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !!