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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تباغت أمريكا والصين وكل دول العالم بهذه الخطوة الجريئة لمواجهة فيروس كورونا القاتل ( 3 صور تكشف العمل النادر الذي قامت به السعودية )

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