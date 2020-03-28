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صنعاء - ياسمين الخيامي - الداعية السعودي صالح المغامسي يصدم الجيع ويتراجع عن طلب جرئ كان قد وجهه إلى الملك سلمان..لن تصدق ماذا طلب المغامسي من الملك سلمان وتراجع عنه

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