كورونا.. شرطة تعز تعلن إغلاق أسواق القات وأماكن التجمعات

أعلنت شرطة تعز، اليوم السبت، إغلاق جميع الأسواق وأماكن التجمعات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.

وقال الإعلام الأمني إنه وبتوجيهات مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، تحركت صباح اليوم حملة أمنية والمشكلة من مختلف الوحدات الأمنية والشرطة العسكرية لإغلاق أسواق القات وأماكن التجمعات تنفيذا لقرار لجنة الطوارئ.

وأوضح أن عملية إغلاق أسواق القات في المدينة جاءت بعد يوم واحد من إنذار الحملة الأمنية لجميع باعة القات عن إغلاق أسواق القات اعتبارا من يومنا هذا السبت بناء على توجيهات السلطة المحلية وقرار لجنة الطوارئ.

وأكد مصدر أمني أن إغلاق أسواق القات يعتبر خطوة احترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا في أوساط المجتمع وحرصا على سلامة المواطنين.

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ودعا جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والاستجابة لقرار إغلاق أسواق القات والابتعاد عن أماكن التجمعات لما فيه صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن الانتشار الأمني لقي ارتياحا كبيرا في أوساط المجتمع مؤكدين بأن الأجهزة الأمنية هي صمام أمان المدينة ومعبرين عن مساندتهم الكاملة لكل الإجراءات التي تتخذها إدارة عام شرطة محافظة تعز.

وكانت لجنة الطوارئ بالمحافظة، أقرت عدداً من الإجراءات الوقاية والإحترازية تحسباً لانتشار فيروس كورونا، من بينها إغلاق الحدائق العامة وصالات الأفراح.



