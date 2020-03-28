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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وحصري : الكشف عن أسباب أرتفاع السلع الغذائية في المحافظات الشمالية ودور المجلس الانتقالي ؟ !

كشفت مصادر تجارية عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المحافظات اليمنية الشمالية خلال 72 ساعة الماضية .

وأرجعت المصادر في تصريح خاص لـ يمن فويس الأسباب إلى القرارات الارتجالية والعشوائية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت المصادر أن الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة أقدم على ايقاف كافة النقاط المؤدية الى خارج عدن ومنع خروج جميع المركبات العملاقة والشاحنات وسيارات النقل المحملة بالسلع ومختلف البضائع الي المحافظات الشمالية .

جديد اب برس​

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ونوهت المصادر أن القرار الكارثي الذي أتخذ يوم الأربعاء الماضي جاء بحجة أن الميناء سيتوقف في الايام القادمة , منوهة أن المخزون الغذائي لعدن سيذهب إلى المحافظات الشمالية حسب زعمهم .

وتشهد المحافظات الشمالية منذ يوم أمس الأول الخميس ارتفاع جنوني في اسعار السلع والبضائع المختلفه وانعدام وشحة في المعروض .

كشفت مصادر تجارية عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المحافظات اليمنية الشمالية خلال 72 ساعة الماضية .

وأرجعت المصادر في تصريح خاص لـ يمن فويس الأسباب إلى القرارات الارتجالية والعشوائية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت المصادر أن الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة أقدم على ايقاف كافة النقاط المؤدية الى خارج عدن ومنع خروج جميع المركبات العملاقة والشاحنات وسيارات النقل المحملة بالسلع ومختلف البضائع الي المحافظات الشمالية .

ونوهت المصادر أن القرار الكارثي الذي أتخذ يوم الأربعاء الماضي جاء بحجة أن الميناء سيتوقف في الايام القادمة , منوهة أن المخزون الغذائي لعدن سيذهب إلى المحافظات الشمالية حسب زعمهم .

وتشهد المحافظات الشمالية منذ يوم أمس الأول الخميس ارتفاع جنوني في اسعار السلع والبضائع المختلفه وانعدام وشحة في المعروض .