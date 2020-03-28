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عدن - ياسمين التهامي - "عروضا مغرية." الحوثيون يقدمون هذا ما عليك فعله للنجاة من "كورونا" (فيديو) !

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لنشطاء ومقاتلين حوثيين يدعون الناس إلى التوجه للجبهات للنجاة من فيروس "كورونا".

وأول الفيديوهات المتداولة كانت مداخلة تلفزيونية لناشط حوثي يدعى "شفيع ناشر" قال فيه إن "جبهات القتال هي آمن مكان من فيروس كورونا، حيث لا يوجد اختلاط هناك.

وقال "ناشر" في برنامج تلفزيوني على قناة تابعة للجماعة في صنعاء، وتابعه محرر "المصدر أونلاين"، إنه من الأفضل أن يموت اليمني وهو يقاتل في الجبهة في صفوف الميليشيا بدلاً من أن يموت "مثل البعير" من فيروس كورونا.

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وتابع مخاطباً اليمنيين "نحن سنقرب لك الأمور، ونقرب لك المسألة (الموت)، بدلاً أن تموت موتة الأغنام محبوس في البيت".

وقال إن هناك عدة مكاسب في الجبهات داعياً إلى التوزع على الجبهات والموت هناك.

أما الفيديو الآخر فهو للمنشد الحوثي "عبدالله الحمزي" حيث ظهر من داخل أحد الأحواش في صنعاء يدعو للتوجه إلى الجبهات.

وبعد مقدمة عن المرض وانتشاره قال "الحمزي" إن على من لا يريد الإصابة بالوباء التوجه إلى مكان فيه عزة وشموخ وكرامة وشجاعة

وتابع الحمزي "إذا لم تذهب إلى هذه الأماكن ستصاب بالمرض".

وأضاف "الحمزي" "عليك أن تنطلق إلى جبهات القتال، وإذا لم تذهب وبقيت عند أولادك وأسرتك فسيأتيك هذا المرض".

جدير بالذكر أن "الحمزي" قتل خلال اليومين الماضيين في المعارك التي تخوضها جماعته بمحافظتي "مارب" و"الجوف"، ولم يتحدد في أي من المنطقتين قتل.

وتستغل الميليشيا كل الوسائل المتاحة لديها للدفع بالناس إلى جبهات القتال في ظل النقص العددي الكبير في صفوف مقاتليها.