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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الملك سلمان يباغت هذه الفئة من اليمنيين بمكرمة ملكية اثلجت صدور الجميع والحكومة تعلن عنها رسميا

أعلن وزير في الحكومة اليمنيه ، عن حصول جميع الإعلاميين اليمنيين على مكرمة خاصة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الإرياني، إن "المكرمة تتمثل في علاج جميع الصحفيين والإعلاميين وعائلاتهم وأقربائهم من الدرجة الأولى (الأب،الأم،الزوجة،الأطفال)".

وأشار إلى أن "المكرمة تشمل جميع الإعلاميين سواء كانوا موظفين في وزارة الإعلام أو في المؤسسات الاعلامية الحكومية أو القنوات القضائية الداعمة للشرعية أو الصحفيين المتواجدين بالمملكة"، موضحا أن "هذه المكرمة تمت بالتنسيق مع وزارة الإعلام السعودية، وسيسري مفعولها ابتداء من يوم الاثنين

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