قائد عسكري: قواتنا تتقدّم باستمرار بصرواح والمليشيا لن تستطيع الاقتراب من مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

مأرب - الخليج 365

أكد قائد عسكري، بأن القوات الحكومية تتقدم باستمرار في صرواح، مبيناً أن المليشيا الحوثية لن تستطيع الاقتراب من مأرب.



وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، إن أفراد القوات الحكومية، يحققون انتصارات مستمرة في مختلف الجبهات بمديرية صرواح وإن العدو الحوثي يجر أذيال الهزيمة مخلفاً العشرات من جثث قتلاه في جبال وشعاب المنطقة.

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وأكد اللواء الحبيشي، في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة،، أن "المليشيات الانقلابية لن تستطيع الاقتراب من مارب مهما عملت وحشدت وستدفع الثمن غاليًا إذا حاولت الاقتراب من صرواح أو مارب".

وأشار الحبيشي، إلى أن الجيش يقاتل من أجل مشروع دولة قائمة على العدل والمساواة في كل مجالات الحياة، فيما تقاتل المليشيات الحوثية من أجل مشروع عنصري سلالي كهنوتي تجاوزه الزمن والعالم ولا يمت للحياة بصلة.

ووجه اللواء الحبيشي، دعوة إلى المغرر بهم لأن يعودوا إلى رشدهم، فالمليشيات الحوثية تزج بهم في "معارك خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل"، داعياً أولياء الأمور إلى الحفاظ على أبنائهم وأقربائهم من الموت الذي تسوقهم إليه المليشيات وتستخدمهم كوقود في معركة خاسرة.