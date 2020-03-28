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عدن - ياسمين التهامي - راحت أيام الزعيم .. ظهور مفجع للفنان عادل إمام بعد تدهور في حالته الصحية .. شاهد كيف أصبح ؟ ذابل الوجه محدودب الظهر! (صور)





عدن - ياسمين التهامي - راحت أيام الزعيم .. ظهور مفجع للفنان عادل إمام بعد تدهور في حالته الصحية .. شاهد كيف أصبح ؟ ذابل الوجه محدودب الظهر! (صور) احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري وذلك اثناء تصوير مشاهد مسلسل فلانتينو الذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني 2020، حيث ظهر على ملامح الزعيم تأثير الوعكة الصحية عليه. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل فالنتينو بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.









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