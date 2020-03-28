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صنعاء - ياسمين الخيامي - الزعيم العراقي مقتدى الصدر يباغت الشيعة والسنة ويكشف عن رسالة سماوية وصلته وكشفت له هذا سر انتشار فيروس كورونا القاتل وكيف نوقفه ( صورة صادمة )

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