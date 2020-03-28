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صنعاء - ياسمين الخيامي - اياك ثم اياك انت او اي فرد من عائلتك تناول هذا الطعام..ستصابون بفيروس كورونا القاتل مباشرة ..حتى لو كنت ستموت جوعا فلا تقرب هذا الطعان ابدا

دعت منظمة الصحة العالمية الى تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً . مؤكدة ان تناول هذا النوع من الطعام يشكل خطرا على كل افراد العائلة للاصابة بفيروس كورونا . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مسؤول سعودي رفيع ومن اقرب المقربين لولي العهد السعودي يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويكشف سر انتصارات الحوثيين مسؤول ايراني رفيع يكشف فصيحة مدوية صدمت الشعب الايراني واثارت جنونه وسببت حرج كبير للرئيس روحاني والمرشد علي خامنيء والسبب فيروس كورونا القاتل الكل يحبونها ويتمنون الحصول عليها..لكن احذر منها وحذر اسرتك لأنها ستنقل لكم فيروس كورنا القاتل ليقضي عليكم بغمضة عين ( صورة لهذا الشيء الخطير ) اياك ثم اياك انت او اي فرد من عائلتك تناول هذا الطعام..ستصابون بفيروس كورونا القاتل مباشرة ..حتى لو كنت ستموت جوعا فلا تقرب هذا الطعان ابدا باحث عماني يصعق كل ابناء السلطنة ويكشف سر خطير جعل ابناء هذه المنطقة في السلطنة يكرهون السلطان قابوس ويتمنون ان يتعذب في قبره ومصيره جهنم طفل يمني لا يقرأ ولا يكتب يثير جنون الشعب السعودي وشعوب الخليج ويرفع رأس اليمنيين بعمل بطولي خارق يعجز عن فعله الكبار ( صورة ترفع رأس كل يمني ) عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويتحدى الملك سلمان وولي عهده ويصعق الرئيس هادي بقرار مرعب وخطير يشمل كل المحافظات الجنوبية ( نص القرار ) فقط 5 خطوات سهلة وبسيطة تنصح بها منظمة الصحة العالمية ستحميك انت وكل افراد اسرتك وتمنع اصابتكم بفيروس كورونا القاتل( 5 خطوات عليك القيام بها في منزلك ) اردوغان يصعق كل الحكام العرب ويباغت الجميع بهذا الامر الخطير الذي هز وجدان مليار مسلم، وجعل كل الاتراك يذرفون دموع الفرح..لن تصدق مافعله اردوغان فيروس كورونا ليس فقط فتاك وقاتل، بل هو خبيث وماكر ويختبيء في هذه الاماكن داخل منازلنا..اياك ثم اياك ان تلمس هذا الشيء المنزلي ابدا انت وافراد اسرتك وزير الداخلية احمد الميسري يباغت الجميع ويثير جنون عيدروس الزبيدي بقرار صاعق ارعب قيادات الانتقالي واربك كل حساباتهم ( نص القرار + 2 صور ) خبر صادم هز كل المغتربين اليمنيين وأصابهم بالرعب والهلع بعد الاعلان رسميا عن مصرع 2 مغتربين يمنيين بفيروس كورونا القاتل بطريقة مخيفة ارعبت الجميع قطر تثير جنون حكام الامارات وتهز عرشهم وتباغت ولي عهد ابو ظبي بصفعة مدوية اطاحت به الارض واهانت كرامته..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس كل الاماراتيين وردنا الان.. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان".. والسعودية تتابع بقلق ما يحدث.. تفاصيل صادمه أمير قطر يباغت ملوك وامراء دول الخليح ويصدر قرار صارم ويعلن عقوبة مخيفة بالسجن 10 سنوات، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس القطريين ( نص القرار ) رخيص الثمن وبسعر التراب ومتوفر في كل مكان..اذا اضفت هذا الشيء الى الماء فستحمي نفسك واسرتك وتنقذهم من فيروس كورونا القاتل Advertisements “هل انقلب السحر على الساحر؟”.. علماء يصعقون كل سكان العالم ويفجرون مفاجأة مدوية وجديدة عن فيروس كورونا المرعب ..لن تصدق ماذا اكتشف العلماء وداعًا لنفط الخليج.. دولة مجاورة ستصبح قريباً أغنى دولة في العالم بعد هذا الاكتشاف المذهل وأمريكا ستتجه اليها وتترك السعودية والخليج يدبرون امورهم ورد للتو: تركيا تزف البشرى بقرار لـ"أردوغان" سيبدأ العمل.. في خطوة لم تنفذها لا أمريكا ولا الصين ولا دول الخليج ولا أي دولة في العالم..(تفاصيل القرار) شاهد..السلطات تقتحم شقة فاخرة بها مدخل سري ، وما عثرو عليه كان صاعقا وصادما واثار جنون كل رجال الشرطة السرية .. فيديو صادم وردنا الان... فاجعة مؤلمة في الأردن تهز العالم.. وتحرك عاجل من السلطات لوقف الكارثة .. شـاهـد فيروس كورونا القاتل يهز كل الاندية الاوربية ويسحق ميسي ورفاقه في نادي برشلونة، وإدارة النادي تصعق كل اللاعبين بهذا القرار الصادم الذي لا يخطر على البال وردنا الان.. فلكي شهير يحذر ..كارثة مدمرة خلال ساعات تجتاح دولة عربية وتثير الرعب والهلع انتهاء قضية الفنانة نانسي عجرم .. وهكذا كان مصير زوجها فادي الهاشم .. شاهد مصيرة المرعب؟ فنان سعودي شهير يثير جنون السعوديين بعمل قبيح اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي واوقع عدد كبير من العسكريين السعوديين في ورطة كبيرة وتسبب في عقابهم تحذير طبي عاجل...اياك ثم اياك ان تشرب الحليب في هذه الحالة مهما كانت رغبتك في شربه لأنه يتحول إلى سم قاتل ومرض خبيث لا شفاء منه يطلقون عليه الطائر الشيطاني..شاهد ماذا حدث لهذا الطائر المرعب في قلب اسرائيل واثار هلع العالم، والبعض اعتبره من علامات قيام الساعة ( صورة مخيفة ) عندما تذهب لشراء الخضراوات والفواكه اياك ثم اياك ان تقدم على هذه الخطأ القاتل لأنك سترجع الى منزلك مصابا بفيروس كورونا الفتاك وستعدي كل افراد عائلتك عاجل.. شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!! وحذرت المنظمة في بيان لها انه ينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا . فيما يلي التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور، من أجل الحدّ من الاصابة بالفيروس القاتل الذي اصبح يشكل كارثة عالمية ويهدد البشرية كلها . - نظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون. - عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً واغسل يديك. - تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال. - إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكراً وأطلع مقدم الرعاية على أسفارك السابقة. - عندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات - تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً. وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

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