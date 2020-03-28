ضبط مطاعم مخالفة لقرار حظر التجوال في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

ضبطت قوات الدعم والإسناد اليوم عددا من المطاعم المخالفة لقرار حظر التجوال الذي اصدرته القيادة لوضع تدابير احترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد .

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وقال مصدر في مكتب قائد الدعم والإسناد: ان وحدات من قوات الدعم ضبطت مطاعم مخالفة فتحت ابوابها امام المواطنين اليوم وخالفت التقيد بقرار وزارة الصحة بقرار منع البيع المحلي في المطاعم وتقاعست عن ببيع الوجبات (سفري) حفاظا على أراوح المواطنين من تفشي الوباء .

وكانت قوات الدعم والإسناد قد اصدرت تعميم للمحلات التجارية والمولات والحدائق والفنادق لأغلاق ابوابها التزاما بقرار الحظر الجزئي للتجوال ابتداءً من الخميس ولمدة اسبوعين متتاليين وذلك لوضع خطة احترازية مسبقة لعدم تفشي وباء كورونا, مؤكدة في تعميمها ان المخالفين سيعاقبون قانونيا على مخالفة القرار.