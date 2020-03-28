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عدن - ياسمين التهامي - وردنا "السلطات السعودية" تعلن عن أول مدينة في السعودية بــ منع التجول الكامل 24 ساعة لمكافحة فيروس كورونا "تفاصيل"!

اعلنت إمارة منطقة المدینة المنورة عن منع الدخول والخروج من 6 أحیاء على مدار

الـ 24 ساعة لمدة أسبوعین لمكافحة فیروس كورونا.

وأكدت إمارة منطقة المدینة المنورة تطبیق إجراءات احترازیة صحیة إضافیة في

المدینة المنورة لمكافحة فیروس كورونا، واتخاذ المزید من الإجراءات الوقائیةوالتدابیر الاحترازیة حفاظا على صحة وسلامة المواطنین والمقیمین.

وقالت إنھ "بناء على التوصیات الصحیة المقدمة من الجھات المعنیة تقرر تمدید فترة

المنع على نطاق أحیاء (الشریبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان،

وبني خدرة)، ومنع الدخول أو الخروج منھا على مدار الیوم (24 ساعة)، ابتداء من

الـ00:6 صباح یوم غد السبت 4 شعبان 1441ھـ لمدة أسبوعین.

وبیَّنت أنھ یمكن لسكان الأحیاء المشار إلیھا الخروج للاحتیاجات العاجلة مثل

(الرعایة الصحیة - والتموینات)، وذلك داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة (00:6

- 00:15 .(كما یُنصح بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي، والتواصل مع ھاتف الصحة

937 في حال ظھور أي أعراض مرضیة.

وتابعت: "لا یشمل منع التنقل داخل النطاق المشار إلیھ في الفقرة الأولى الفئات

المستثناة من قرار منع التجول، مع مراعاة أن یكون ذلك في أضیق الحدود، ووفق

الإجراءات والضوابط التي وضعتھا الجھة المعنیة".

وكانت قد أقرت السعودیة، الأربعاء، المزید من الإجراءات الاحترازیة للحد من

انتشار فیروس كورونا المستجد، وذلك بعد یوم من تسجیل المملكة 205 حالات إصابة

جدیدة.

وأمر العاھل السعودي الملك سلمان بن عبد العزیز سكان مناطق المملكة الـ13 بمنع

الخروج منھا أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع الدخول والخروج من مدن الریاض

ومكة المكرمة والمدینة المنورة، وفق الحدود التي تضعھا الجھة المعنیة جديد اب برس​ Advertisements ​

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