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عدن - ياسمين التهامي - من صنعاء وعمران وذمار .. حشود حوثية غير مسبوقة تتجه إلى صرواح لمساندة المليشيات بعد انكسارها أمام الجيش "تفاصيل"!

تحركت حشود تابعة لملیشیا الحوثي الإنقلابیة من محافظة صنعاء وذمار وعمران،

في وقت متأخر من مساء الجمعة، باتجاه محافظة مأرب، كتعزیزات لمقاتلي جماعة

الحوثي في جبھة صرواح بعد انكسارھم أمام الجیش الوطني.

وأكد شھود عیان ومصادر محلیة لـ "المشھد الیمني"، أن عشرات الأطقم محملة

بعشرات المقاتلین شھودت تتحرك من صنعاء وعمران وذماء باتجاه صرواح بمحافظة

مأرب.

وحسب المصادر، فإن الحشود الحوثیة التي أرسلتھا الملیشیات ھذه اللیة إلي صرواح،

غیر مسبوقة، وذلك بعد انكسار كبیر لمقاتلي الجماعة أمام الجیش الوطني غربي مأرب

ومقتل وجرح العشرات منھم.

وتمكنت قوات الجیش الوطني خلال الساعات الماضیة، من التصدي لمحاولة تسلل

نفذھا عناصر من ملیشیا الحوثي في إحدى التباب المطلة على قاعدة "كوفل" العسكریة

بصرواح.

وبحسب مصادر میدانیة، فإن قوات الجیش الوطني تمكنت من السیطرة على تبة

"الشایف" قرب معسكر كوفل، بعد مواجھات عنیفة مع ملیشیا الحوثي الانقلابیة.

وأشارت المصادر، إلى ان المعارك تدور في ھذه الاثناء في مختلف الجبھات

بصرواح، وأسفرت المواجھات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثین وسط استمرار

المواجھات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جویة، استھدفت تجمعات وآلیات تابعة

لملیشیات الحوثي في جبھة صرواح غرب مأرب.

وذكرت المصادر أن الطیران استھدف عددا من الأطقم كانت تحمل تعزیزات لمیلیشیا

الحوثي ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المیلیشیات بین قتیل وجریح.

وأكد المركز الإعلامي للجیش الوطني، أن میلیشیا الحوثي تعیش لیالي دامیة، جراء

محاولاتھا الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبھة صرواح، لافتا إلى أن قوات الجیش

مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعیة أحبطت كل المحاولات الحوثیة الھجومیة،

وكبدتھا خسائر كبیرة في الأرواح والعتاد، وأسرت عدد من عناصرھا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن قوات الجیش تواص تقدمھا باتجاه سوق صرواح

لتحریره واستعادتھ من قبضة المیلیشیات، ومن ثم التوجھ إلى العاصمة صنعاء

لتحریرھا وبقیة المحافظات من الحوثیین. جديد اب برس​ Advertisements ​

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