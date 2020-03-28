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عدن - ياسمين التهامي - "تفاصيل" الطبيب اليمني المتوفي في أمريكا بفيروس كورونا (صورة)!

قالت مصادر إعلامیة ، إن طبیب یمني توفي، أمس الجمعة، في الولایات المتحدة

الأمریكیة إثر اصابتھ بفیروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، إن الطبیب الیمني، أسامة ریاض، والذي كان یعمل في أحد

ً المشافي بمدینة نیویورك، توفي، متأثرا بإصابتھ بفیروس كورونا.

وبحسب المصادر فقد توفي الدكتور أسامة ریاض، وھو یعالج المرضى المصابین في

المستشفى المتخصص بمدینة نیویورك.

وبلغ عدد الإصابات بكورنا حتى الیوم في أمریكا 321,101 إصابة، و 567,1 وفاة

، وتصدرت في عدد الإصبات الصین بؤرة الوباء لتحل في المرتبة الأولى في العالم

من حیث عدد الإصابات بفیروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements ​

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