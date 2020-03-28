شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الشاطئ المسكون.. "شيطان" يخرج من البحر في مدينة رابغ السعودية ويرعب المواطنين (شاهدو فيديو واضح جدا للحظة خروج الشيطان للشاطئ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان بحري غريب على أحد الشواطئ، والذي أثار الفزع بين مرتادي المكان.

ووصف مغردون شاطئ مدينة "رابغ" الواقع على ساحل البحر الأحمر بـ"المسكون"، واصفين الحيوان البحري الذي ظهر على الشاطئ بأنه "شيطان البحر".

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : الشاطئ المسكون.. "شيطان" يخرج من البحر في مدينة رابغ السعودية ويرعب المواطنين (شاهدو فيديو واضح جدا للحظة خروج الشيطان للشاطئ)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير ..شاهد

• عاجـــل : سلطنة عمان تصحو على كارثة مروعة ليس لها مثيل .. وصافرة الانذار تنطلق من هذة ولاية ظفار ..شاهد

• اغرب زواج في السعودية في زمن كورونا وحظر التجول.. شاهدو ماذا فعل العريس بعروسته وسط صدمة وذهول الحاضرين

• تسريب صور جنسية فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان هذا الفنان الشهير.. شاهد

• هذة الفاكهة اللذيذة تقوي مناعة الجسم بنسبة 200% ..تناولها يوميا انت وعائلتك واحمي نفسك من فيروس كورونا ومن الشيخوخة المبكرة ..(شاهدو إسم وصورة هذة الفاكهة الرخصية والعجيبة)

• مذيع قناة الحزيرة جمال ريان ينشر فيديو صادم من داخل مستشفى مصري ويعلّق: "منك لله يا سيسي" .. (لن تصدقو ما تشاهدوة)

• فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور)

• أفعى "أناكوندا" الضخمة تلتهم "كلب" بلمح البصر .. وثلاثة شبان يفشلون في تخليصه من بين أنيابها ..شاهدو كيف لفت جسمها حول الكلب المسكين وكيف كانت نهاية المعركة صادمة للجميع .. (فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

• تحذير هام وخطير : إذا ظهرت هذه العلامات ’’في أظافرك’’ فأنت مصاب بـ’’انسداد الشرايين وأمراض القلب’’ .. شاهد

Advertisements

* عاجـــل : تحذير من منظمة الصحة العالمية.. لا تتناولو هذة الأطعمة حتى لو كنتم ستموتون من الجوع لانها سبب رئيسي للإصابة بفيروس كورونا

• تسريب صورة فاضحة لابنة رئيس عربي وهي في غرفة النوم ..شاهد الصور

• تحذير خطير جداً.. هذة الخمسة الأطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة مهما كانت الأسباب لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد؟

• هام وخطير جدا .. العلماء يعلنون عن مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ... المملكة ودولة عربية اخرى سوف يختفون من خارطة العالم خلال الأيام القادمة بسبب هذة الكارثة ..شاهد ما الذي سيحدث ويزلزل العالم

• وردنا الان .. كارثة مزلزلة تهز السعودية.. والسلطات تعلن رسميا وتصدر بيان طارئ أثار رعب المواطنين ..شاهد

• عاجـــل : رجب طيب اردوغان يفاجئ الجميع بحركة غير متوقعة من داخل الحجر المنزلي.. لم يعملها من قبله ترمب ولا الرئيس الصيني ولا أي زعيم دولة.. فيديو نشره قبل قليل في حسابه على "تويتر" (شاهد)

* أفعى الكوبرا تنتقم من "طباخ صيني" بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية.. وضع رأسها على الطاولة فباغتته بحركة مفاجئة وقتلته على الفور.. (شاهد فيديو مروع)

• أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو)

• وداعا للنظارات والعدسات الطبية .. وصفة طبيعية في غاية الأهمية تقضي على "ضعف النظر" نهائيا .. جربها لن تعاني من ضعف البصر للأبد

•عاجـــل : من منظمة الصحة العالمية إلى جميع شعوب العالم : إذا تناولتم هذة العشرة الأطعمة بشكل يومي فلن يستطيع فيروس كورونا مهاجمة اجسامكم مهما كانت قوته

----------------------------

شاهد بقية الخبر في الأسفل

وعقب تداول مقطع الفيديو وانتشاره على نطاق واسع وسط تكهنات وروايات مخيفة بين السكان، تحركت بشكل عاجل هيئة الثروة السمكية لمباشرة الموقع.

وتلقت الهيئة الحكومية في المملكة؛ بلاغًا من أحد سكان رابغ، بالعثور على الحيوان البحري الغريب نافقًا على الشاطئ، مؤكدًا أنه أثار الرعب في المنطقة.

ويبلغ طول الحيوان البحري -بحسب موقع "سبق" السعودي- ثلاثة أمتار ونصف المتر تقريبًا، فيما يتوقع أن يكون الحيوان البحري هو "خروف البحر".