الحوثيون يحتجزون مئات المسافرين القادمين من عدن بالعراء بمديرية "القبيطة"

يحتجز الحوثيين مئات المسافرين القادمين من مدينة عدن لليوم الثاني على التوالي، في مديريتي القبيطة وحيفان بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مسافرون محتجزون لـ"يمن شباب نت" أن ميلشيات الحوثي يرفضون تقديم أي خطوات من شأنها حماية المسافرين الذين ينامون بمناطق مقطوعة منذ يومين بلا فراش أو ومأوى.



وأفادوا: "أن غالبية المسافرين قادمين من مدينة عدن ولا يوجد حولهم أي شكوك بالإصابة بفيروس كورنا، والذين قدموا من خارج البلاد كانوا قد تلقوا الفحوصات اللازمة بمدينة عدن".



ومنذ نحو عشرة أيام توقفت رحلات الطيران من وإلى اليمن، احترازا من تفشي وباء كورونا.



وذكر المسافرون: "أن كثير من العوائل وكبار السن تقطعت بهم السبل في الوقت الذي ترفض النقاط الأمنية التابعة للانتقالي المدعوم من الامارات عودتهم لأقرب منطقة يوجد فيها مكان ينامون فيه".

ويوجد العشرات من الشاحنات موقوفة على الطريق الممتد في منفذ القبيطة وحيفان، الرابط بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين.



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