عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. وفاة 2 في حوادث مروعة

الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365

في حادث مروع استقبلت عيادة الطوارئ مستشفى ابن خلدون بمديرية تبن، ، جثة "عادل القدسي" مواطن من تعز توفى إثر ماس كهربائي، وقرر الفريق الطبي في المستشفى، إيداع جثته في ثلاجة المستشفى.

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كما تم استقبال جثمان "حمزة نبيل مهدي" البالغ من العمر "٢٤ عام"، والقائم بقرية عبر السلوم، أثر حادث مروري تصادم دراجة نارية في الخط العام بلحج .