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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. وفاة 2 في حوادث مروعة
الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365
في حادث مروع استقبلت عيادة الطوارئ مستشفى ابن خلدون بمديرية تبن، ، جثة "عادل القدسي" مواطن من تعز توفى إثر ماس كهربائي، وقرر الفريق الطبي في المستشفى، إيداع جثته في ثلاجة المستشفى.
كما تم استقبال جثمان "حمزة نبيل مهدي" البالغ من العمر "٢٤ عام"، والقائم بقرية عبر السلوم، أثر حادث مروري تصادم دراجة نارية في الخط العام بلحج .
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