شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إيران كيف تتخلص من ضحايا فيروس كورونا "فيديو كارثي يصدم العالم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فيديو نشره أحد المواطنين الإيرانيين على حسابه الشخصى بموقع التغريدات تويتر ظهر فيه قيام عناصر تابعة للحكومة الإيرانية بدفن ضحايا فيروس كورونا سرا بجانب منازلهم.

وكتب المواطن تعليقا على الفيديو يقول في "وراء منزلنا، يدفنون شخصين ماتا بسبب فيروس كورونا، سألتهما لماذا، أهانونا وجلبوا الشرطة، عندما لا تدع الناس يقتربون أكثر من 100 متر، كيف يكون دفنهم بعد 20 مترا من بيتي؟! ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد إيران كيف تتخلص من ضحايا فيروس كورونا "فيديو كارثي يصدم العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.