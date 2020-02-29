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عدن - ياسمين التهامي - شاهد 5 نصائح أغلى من الذهب ... هكذا تقضي عل آلام القولون وإنتفاخ البطن

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة انتفاخ منطقة البطن أو القولون نتيجة العديد من الأسباب أهمها العوامل الوراثية، الضغوطات النفسية، أو تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في ذلك.

وتعد زيادة غازات البطن مع الإحساس بألم ما يسمّى بالانتفاخ، فتبدو البطن أكبر من حجمها، ويمكن أن يكون الانتفاخ علامة على مشكلة صحية في المبيض أو الجهاز الهضمي كالزائدة، لكن في كثير من الأحيان يحدث الانتفاخ نتيجة عسر هضم، وعادات التغذية غير الصحية.

نرصد في التقرير التالي مجموعة من الخطوات السريعة لعلاج الانتفاخ:

جديد اب برس

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امضغ بعض بذور الشُّمّر أو قم بغليها في الماء واشربه بعد أن يبرد.

- تناول حبة موز أو حبتين، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يقوم بعكس التفاعلات المسببة لانتفاخ البطن.

- أضف بعض قطرات الليمون (الحامض) إلى الماء لتسهيل الهضم وإخراج الغازات.

- تناول شاي الزنجبيل إذا كانت الغازات كثيرة وتجد صعوبة في إخراجها.

- ابتعد عن المشروبات الغازية، واخرج للمشي.

المصدر: موقع 24 الاماراتي