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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة مروعة ارعبت كل المغتربين ..مغترب يقتل ابن اخيه وهو نائم بهذه الطريقة البشعة ويستخدم هذا السلاح المخيف في عملية القتل



وجهت النيابة العامة في مدينة العين، تهمة القتل لمقيم آسيوي، انهال على ابن شقيقه طعنا بواسطة ساطور أثناء نومه ليفارق الحياة على الفور، وأصاب الابن الآخر بجروح بليغة.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت النيابة إن الجاني توجه فجراً إلى المزرعة التي يعمل فيها أخوه في إحدى مناطق مدينة العين، وذهب إلى غرفة الشقيقين اللذين كانا يغرقان في نوم عميق، وقتل الأول (34 عاما)، وأصاب الآخر (35 عاما)، بواسطة الساطور، إصابات حرجة.

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جريمة مروعة ارعبت كل المغتربين ..مغترب يقتل ابن اخيه وهو نائم بهذه الطريقة البشعة ويستخدم هذا السلاح المخيف في عملية القتل

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وأضافت أنه وبمجرد سماع الأب للصراخ الدائر في غرفة نجليه، توجّه فوراً ليتفاجأ بوجود شقيقه، الذي ترك ابن أخيه، وسارع لقتل شقيقه (55 عاماً)، والذي بدوره هرب إلى خارج المزرعة ولم يتمكن القاتل من اللحاق به.

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واستنجد الأب بصديق، يقطن في منزل بالقرب من المزرعة التي يعمل بها.

ولم تذكر النيابة دوافع ارتكاب الجريمة وأسبابها.

وقامت الجهات المختصة بمعاينة موقع الجريمة، إذ تم نقل جثة الشاب المتوفى، ونقل شقيقه لمستشفى العين، وتحريز سلاح الجريمة.