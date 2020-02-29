شكرا لبحثكم عن خبر ”فلكي” يدعو اليمنيين الى مشاهدة السماء مساء الاحد القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا فلكي، اليوم الجمعة، اليمنيين الى مشاهدة السماء مساء الاحد القادم.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بلاغ نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أن "اقتران القمر مع الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية ) يحدث يوم الأحد القادم 1 مارس 2020 حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت صنعاء (UTC 3) ويمكن مشاهدة القمر بجانب الثريا بالعين المجردة بعد المغرب في منتصف السماء (فوق الرأس) حتى يغربان منتصف الليل، وبالتقويم الهجري يكون الأحد هو 6 رجب 1441، بينما بحساب الليالي تعتبر تلك الليلة هي ليلة الاثنين وتعد الليلة السابعة من شهر رجب".

وأضاف: جاءت تسميته "شهر قِرَان السبع" كون حدوثه يتوافق مع الليلة السابعة من شهر هجري ومتوسط مدة كل شهر قِرَاني 27 يوم وثلث اليوم.

جدير بالذكر أن حضاراتنا القديمة أوجدت بهذه الشهور القِرَانية تقويم مزج بين الشمسي و القمري رغم أن معظم التقاويم إما أن تكون شمسية مرتبطة بدورة الارض حول الشمس مثل التقويم الميلادي أو تكون قمرية مرتبطة بدورة القمر حول الأرض مثل الهجري، الا أن الشهور القِرَانية ربطت بين الاثنين لتوجد تقويم خدم و ما يزال يخدم الناس في عدة مجالات، فمثلا المزارع يتابع هذه الشهور القِرَانية حتى اليوم و ربطها بالأنشطة التي تناسب كل شهر قِرَاني مثل حراثة الأرض ومواسم الزراعة وغيرها، كما تم الاعتماد على حساب هذه الشهور لمعرفة الانواء الجوية الموسمية ومؤشر التنبؤات المناخية قبل أن تعرف البشرية الحاسب الآلي وبرامج الطقس الحديثة.