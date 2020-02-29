شكرا لبحثكم عن خبر بعد تعيين ”بن عزيز”.. مصادر تتوقع تعيين ”طارق صالح” لـ”الدفاع” وتكشف عن مصير ”حراس الجمهورية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بتعيين العميد الركن طارق صالح، وزيرا للدفاع، بعد تعيين اللواء صغير بن عزيز، رئيسا لهيئة الاركان العامة.

وكشفت المصادر لـ"المشهد اليمني" بأن قوات "حراس الجمهورية" التي يقودها العميد طارق صالح، سيتم نقلها إلى محافظتي مأرب والجوف وايكال مهمة تأمين المناطق التي تم تحريرها في الساحل الغربي الى قوات العمالقة، بعد إيقاف معركة تحرير الحديدة باتفاق استكهولم.

وكانت مصادر اعلامية تحدثت خلال الاشهر الماضية عن أن الرئيس هادي سيعين طارق صالح وزيرا للدفاع، بعد زيارة الاخير الى السعودية، ولقائه بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي.