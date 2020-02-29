شكرا لبحثكم عن خبر تعبئة فكرية .. حملة حوثية لملشنة التلاميذ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطّلعة، بأن ميلشيا الحوثي بدأت بتنفيذ حملات جديدة لملشنة التلاميذ بحصص "تعبئة فكرية"، في المدارس الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات ومن خلال تعبئتها الفكرية للتلاميذ وغسل أدمغتهم، دفعت بالكثير من الطلاب مؤخرا من صغار السن وإرسالهم إلى جبهات القتال.

واشارت إلى ان مليشيا الحوثي كثقت في الفترة الأخيرة حملاتها لتجنيد الاطفال من حملات تعبوية طائفية بعموم مدارس الأمانة، ومراكز محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم، تحت شعار ما سُمي إحياء مولد الزهراء، وفق ماذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وحذر تربويين وأولياء أمور من هذه الحملات الجديدة، بعدما لاحظوا أن عناصر الجماعة يواصلون حملاتهم في مدارس صعدة وإب وذمار وصنعاء، لتغيير أسماء المدارس، وتلقين الطلبة خطب زعيم الجماعة، إضافة إلى تخصيص حصص للتعبئة الفكرية والقتالية في كثير من المدارس بالمحافظات الأخرى.

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وكانت مليشيا الحوثي قد أجبرت المدارس على إحلال "الصرخة الخمينية" مكان النشيد الوطني، وتغيير البرامج الإذاعية الوطنية بأخرى طائفية، وشرعت مؤخرا لتنفيذ مخططاً لتغيير أسماء مدارس حكومية وفقاً للأجندة والأهداف الطائفية للجماعة.

يشار إلى إن المليشيات حوَّلت مدارس صعدة مؤخرا إلى وكر للتطرف وتجنيد الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات، وفرضت حصصاً دراسية للأنشطة الطائفية وتلقين خطب الزعيم المؤسس للجماعة ضمن المنهج الدراسي، وفق ماذكرته مصادر محلية.